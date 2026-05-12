¡Conductor de tráiler mató a niño de cuatro años mientras esperaba una combi junto a su tía!

Una escena desgarradora se vivió en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa, luego de que un niño de apenas cuatro años muriera atropellado por un tráiler mientras esperaba una combi junto a su tía.

Según testigos, el pesado vehículo retrocedió varios metros sin que el conductor se percatara de la presencia de la mujer y el menor. La tía logró salvarse de milagro tras ser empujada, pero el pequeño terminó bajo las llantas del tráiler y falleció en el acto.

El momento más doloroso ocurrió cuando la madre del menor llegó al lugar y descubrió que la víctima era su hijo. Entre gritos, llanto y desesperación, intentó acercarse al cuerpo del pequeño mientras familiares y vecinos trataban de contenerla.

Testigos denunciaron además que no se permitió registrar imágenes de la unidad ni obtener información inmediata del conductor, quien fue trasladado a la comisaría para las investigaciones correspondientes.

La tragedia ha generado profunda conmoción en Arequipa, especialmente por ocurrir a pocos días del Día de la Madre, fecha que esta familia ahora enfrentará marcada por el dolor y la pérdida irreparable del pequeño.

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