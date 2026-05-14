¡Delincuentes golperaron a una empresaria en Lurín para obligarla a entregar sus claves bancarias!

Momentos de terror fueron los que vivió una empresaria dentro de su propia vivienda y negocio en Lurín, luego de que tres delincuentes armados irrumpieran violentamente para exigirle las claves de sus cuentas bancarias. Las cámaras de seguridad registraron el preciso instante en que los criminales ingresan al inmueble y atacan brutalmente a la mujer.

El hecho ocurrió en la mañana, cuando dos sujetos entraron directamente hacia la empresaria y comenzaron a forcejear con ella. En medio del ataque, uno de los delincuentes la golpeó en la cabeza con la cacha de un arma, mientras otro reducía a una trabajadora que también se encontraba en el lugar. El esposo de la víctima tampoco pudo escapar y fue llevado a golpes hasta la oficina.

Pese a que la empresaria intentó resistirse y escapar, los delincuentes continuaron agrediéndola hasta obligarla a ingresar a su oficina para entregar las claves de sus cuentas bancarias. Sin embargo, producto de la brutal golpiza y la herida en la cabeza, la mujer terminó desvaneciéndose frente a los criminales.

Un trabajador que logró escapar del inmueble pidió ayuda inmediata a vecinos y agentes policiales, quienes llegaron rápidamente al lugar y capturaron a los presuntos integrantes de la banda criminal.

“Fueron casi 30 o 40 minutos de terror. Veía a mi esposa ensangrentada y ellos seguían agrediéndola”, relató el esposo de la empresaria, aún conmocionado por el violento asalto.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de emergencia al hospital de Villa El Salvador. Además, se conoció que no era la primera vez que delincuentes intentaban atacarla, ya que hace apenas 15 días habría enfrentado otro intento de asalto en la puerta de su vivienda. Durante la intervención, la Policía incautó dos armas de fuego y cinco celulares, mientras las investigaciones continúan para determinar la participación de una presunta ex trabajadora de la empresa.

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