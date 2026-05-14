¡Misteriosa muerte en Iquitos! Mujer fue hallada sin vida junto a su esposo inconsciente

Un estremecedor misterio mantiene consternada a la ciudad de Iquitos luego de que Juliana fuera hallada muerta dentro de su vivienda ubicada en la comunidad de San Pedro. A su lado, su esposo permanecía inconsciente, convirtiéndose hasta el momento en el único posible testigo de lo sucedido.

La escena encontrada por familiares y amigos fue macabra. Los cuerpos estaban desnudos en el piso de una habitación. Juliana ya no tenía signos vitales y su cuerpo presentaba hinchazón, coloración morada y un avanzado estado de descomposición, mientras que Carlos aún seguía con vida, aunque completamente inconsciente.

Según las primeras versiones, la pareja había llegado días antes a la vivienda para permanecer allí por tres días. Incluso, antes de que ocurriera la tragedia, Juliana llegó a enviar un video contando algo extraño que había encontrado dentro de la casa.

Con el pasar de las horas, ambos dejaron de responder sus celulares y permanecieron incomunicados durante dos días. Preocupados por la situación, familiares y amigos acudieron hasta la propiedad y descubrieron la aterradora escena.

“Quiero aclarar que en este momento hasta brujería puedo pensar”, expresó un familiar, totalmente conmocionado por las extrañas circunstancias en las que fue encontrada la pareja.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el caso. Los resultados de la necropsia final de ley llegarían desde Lima en aproximadamente seis meses. En paralelo, Diego, hijo de la víctima, pide ayuda para trasladar a su padrastro a Lima con la esperanza de que despierte del coma y pueda contar finalmente qué ocurrió aquella noche y cómo murió Juliana.

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