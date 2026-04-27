Detienen a sujeto acusado de tocamientos indebidos a dos mujeres en San Miguel

Un sujeto fue detenido por la Policía Nacional tras ser acusado de realizar tocamientos indebidos a dos mujeres en un concurrido centro comercial del distrito de San Miguel.

Según los testimonios recogidos, el hombre, identificado como Rudy Leonel Chávez, habría actuado de manera reiterada durante la noche del último sábado. Las mujeres señalaron que fueron víctimas de actos de acoso mientras transitaban por el lugar, incluso en presencia de familiares.

Una de las afectadas relató que el sujeto se le acercó y la tocó sin su consentimiento, situación que logró advertir rápidamente. Otra testigo indicó que, tras notar lo ocurrido, observó que el mismo individuo repitió el comportamiento con otras mujeres en distintos puntos del centro comercial.

De acuerdo con los reportes, el presunto agresor fue retenido inicialmente por ciudadanos y posteriormente intervenido por personal de seguridad y efectivos policiales. Las cámaras de vigilancia del establecimiento habrían confirmado los hechos denunciados.

Durante la intervención, el detenido negó las acusaciones. Sin embargo, testigos aseguraron que su conducta ya había sido advertida previamente esa misma noche. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría del sector para continuar con las diligencias correspondientes.

Un aspecto que llamó la atención fue que la dirección proporcionada por el detenido no correspondería a una ubicación real, lo que ha dificultado obtener mayor información sobre su entorno.

Las víctimas han iniciado el proceso de denuncia formal y han exhortado a otras posibles afectadas a acudir a las autoridades en caso de reconocer al sujeto o haber vivido situaciones similares.

De acuerdo con cifras oficiales, durante el año 2025 se registraron más de 32 mil casos de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes en el país. El acoso sexual es considerado un delito y puede ser sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión.

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