¡Dictan prisión preventiva para médico acusado de planear asesinato de su esposa en Piura!

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el doctor William Seminario Girón, señalado como el principal sospechoso de haber planificado el asesinato de su esposa, la médico pediatra Minosska Pinto Lazo.

La medida también alcanza a otros cuatro presuntos implicados en este crimen que enlutó a toda una familia.

Según la tesis fiscal, el médico habría contactado al sicario encargado de acabar con la vida de la madre de su hijo, quien fue asesinada en la puerta de su vivienda. Para las autoridades, las evidencias y testimonios recopilados durante la investigación resultaron determinantes para solicitar la medida preventiva.

Semanas atrás, el doctor Seminario había negado cualquier participación en el crimen durante una entrevista televisiva, donde aseguró ser “el principal agraviado” junto a su pequeño hijo y pidió que las investigaciones se realicen con responsabilidad.

Incluso, afirmó temer perder la patria potestad de su menor hijo debido a las acusaciones en su contra. “No es justo que mi hijo tenga que leer que probablemente su papá mató a su mamá”, declaró entonces.

Sin embargo, las investigaciones continuaron avanzando y, uno a uno, fueron cayendo los presuntos involucrados. Agentes policiales llegaron hasta la vivienda del médico para ejecutar su captura. Según información oficial, fue su propio padre quien le pidió que se entregue a las autoridades.

Ya detenido, William Seminario fue trasladado a la dependencia policial con chaleco de detenido y esposado. Esta vez, evitó responder a la prensa y guardó absoluto silencio.

El caso de Minosca Pinto Lazo continúa generando conmoción mientras la justicia intenta esclarecer quiénes estuvieron detrás del asesinato de la joven pediatra.