¡Peláez revela cómo será nuestro nuevo programa de entretenimiento, “Me caigo de risa”!

En Latina Digital conversamos con Peláez sobre lo que será Me caigo de risa, el nuevo programa de entretenimiento que llegará muy pronto a nuestras pantallas. El conductor nos contó que esta nueva etapa lo encuentra mucho más maduro, tanto en lo personal como en lo profesional, luego de su paso por “El Gran Chef Famosos”.

Peláez aseguró que, aunque el público verá su esencia de siempre, siente que ahora tiene una mayor experiencia televisiva para afrontar este nuevo reto lleno de improvisación, humor y diversión. Además, reveló que viene siguiendo de cerca el proyecto desde diciembre y que ha estado involucrado en gran parte del proceso creativo.

“Me estoy riendo muchísimo”, nos comentó al hablar sobre las grabaciones y los participantes de esta primera temporada, quienes sorprenderán al público.

Finalmente, invitó a todos los televidentes a mantenerse atentos al estreno de Me caigo de risa. “Estamos trabajando durísimo para que ustedes en sus casas se caigan de la risa”, expresó.