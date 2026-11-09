Elías Montalvo sobre Caso de Andrea San Martín: “En su momento sí noté algo así”
Elías Montalvo, quien fue amigo de Andrea San Martín también se pronunció con Arriba Mi Gente sobre el episodio de agresión que enfrenta la ojiverde.
“A veces las madres priorizan a los hombres que a sus hijos”, fue uno de los comentarios que surgieron durante la conversación. Al preguntarle directamente si había notado esa situación en Andrea, respondió: “La verdad, en su momento sí, de repente noté algo así, pero nunca le he visto que haya sido violenta o algo así”.
Asimismo, le consultaron si creía que Andrea San Martín sería capaz de hacerle daño a su pequeña. “La verdad, no”, contestó Elías.
Finalmente, expresó su deseo de que las autoridades puedan resolver esta situación priorizando a la menor: “Ojalá la justicia haga su trabajo y priorice el bienestar absoluto de la pequeña que está en medio de este delicado tema”.