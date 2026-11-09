Congreso: piden proceso disciplinario contra jefa de RR. HH. por presunta contratación irregular

En respuesta a la denuncia presentada por Punto Final sobre una presunta contratación irregular en la que estaría involucrada Sonia Polino, la actual jefa de la Oficina de Recursos Humanos del Congreso de la República, el diputado Aldo Bravo (Renovación Popular) hizo un llamado al presidente del Parlamento, Miguel Ángel Torres, a revisar desde la Mesa Directiva las presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en esta área.

“Creo que la Mesa Directiva del Congreso debe tomar cartas en el asunto, ya son varias cosas que están pasando en recursos humanos. Ya que la Mesa Directiva también ven los temas administrativos”, declaró a Latina.

En este sentido, Aldo Bravo recordó que el caso de Sonia Polino no es el único que pone en tela de juicio el trabajo que se viene realizando en Recursos Humanos, ya que también está pendiente “el tema de los asesores que firmaron los planillones del Movadef” y siguen trabajando en el Congreso. Hizo un llamado a que se inicien proceso disciplinarios.

EL CASO QUE INVOLUCRA A SONIA POLINO

Un informe periodístico de Punto Final reveló que la jefa de la Oficina de Recursos Humanos del Congreso de la República, Sonia Polino, estaría involucrada en un presunto caso de conflicto de intereses tras la contratación de Katherine León Lescano, esposa del abogado de su hijo. León fue contratada en julio de 2023 bajo el régimen 728 como técnico del área de Administración de Personal, dependencia directa de Recursos Humanos, con un sueldo mensual de 5,834 soles.

La contratación se produjo tres meses después de que, en abril de 2023, la Policía detuviera a José Luis Pariamachi Polino, hijo de la funcionaria, acusado del delito informático contra la fe pública en la modalidad de suplantación de identidad agravada. La defensa legal del detenido fue asumida por el abogado Miguel Arturo Galagarza Terán, cónyuge de León Lescano. Pariamachi Polino continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público.

Al ser consultada por la denuncia periodística, Sonia Polino evitó dar explicaciones directas, señalando que por su condición de servidora pública está prohibida de dar comentarios. Posteriormente, regresó a su despacho acompañada por Junior Cabrera y Lilia Espinoza, asesores de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios del Congreso.

Tras tomar conocimiento sobre la elaboración de la nota periodística, Katherine León Lescano se ausentó presencialmente de su centro de labores dos días seguidos, a pesar de que un oficio de la Oficialía Mayor del Congreso dispone priorizar el trabajo presencial.

Finalmente, el equipo periodístico dejó solicitudes de entrevista al abogado Miguel Galagarza Terán y a su esposa Katherine León Lescano, pero no obtuvo respuesta. Chang enfatizó que el Estado se financia con los recursos de todos los peruanos y que las autoridades de control deben tomar las medidas correspondientes frente a este tipo de irregularidades.

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