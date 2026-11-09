LA CAÍDA DEL REY: ¡Handan y Ozlem se encuentran en medio de los preparativos de boda de Kenan!

Los preparativos para la boda de Kenan y Ozlem continúan, pero un encuentro inesperado podría generar nuevas tensiones. Ozlem se cruza con Handan durante la prueba de su vestido de novia, una situación que podría despertar inseguridades y poner en evidencia que el pasado de Kenan todavía tiene un lugar en esta historia.

Aunque Ozlem espera comenzar una nueva etapa junto a Kenan, la presencia de Handan podría convertirse en un obstáculo que no había previsto. ¿Será que todavía hay sentimientos pendientes entre Kenan y su exesposa? ¿Cómo enfrentará Ozlem esta inesperada situación?

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