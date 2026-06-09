¡Entre respaldo y desconfianza: así reaccionan los peruanos ante un posible triunfo de Keiko Fujimori!

Aún no hay resultados oficiales definitivos, pero el nombre de Keiko Fujimori vuelve a ocupar el centro del debate político. Conforme avanzan las proyecciones electorales, crecen también las reacciones de los ciudadanos frente a la posibilidad de que el fujimorismo regrese al Poder Ejecutivo.

Arriba Mi Gente salió a las calles para escuchar las opiniones de los peruanos, quienes expresaron sentimientos muy distintos sobre este escenario. Algunos consideran que una eventual gestión de Keiko podría aportar estabilidad al país, mientras que otros mantienen reservas y cuestionamientos sobre lo que representaría su gobierno.

Entre quienes ven con buenos ojos esta posibilidad, destacan la necesidad de impulsar la economía y recuperar la confianza de los inversionistas. Para ellos, el próximo gobierno debe priorizar el crecimiento económico y generar condiciones que permitan reactivar diversos sectores productivos.

Sin embargo, también existe un sector de la población que observa con cautela los resultados preliminares. Muchos ciudadanos consideran que la futura presidenta, de concretarse su victoria, tendrá el reto de convencer a quienes no respaldaron su candidatura y demostrar con hechos su capacidad para gobernar para todos los peruanos.

La inseguridad ciudadana apareció nuevamente como una de las principales preocupaciones. Los entrevistados coincidieron en que la delincuencia y la violencia deben ser atendidas con urgencia, independientemente de quién resulte ganador en las elecciones.

Otro de los puntos mencionados fue la necesidad de reducir la confrontación política. Los ciudadanos señalaron que el país atraviesa un momento complejo y que el próximo gobierno deberá apostar por el diálogo y los consensos para enfrentar los problemas nacionales.

Mientras continúan los conteos oficiales, una sensación parece repetirse en distintos puntos de la ciudad: el deseo de que la nueva gestión, sea cual sea el resultado final, logre devolver tranquilidad, estabilidad y confianza a una población que espera respuestas concretas tras años de crisis e incertidumbre política.

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