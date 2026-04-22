Fuga tras el horror: acusado de intento de feminicidio estaría en Argentina

El caso que conmocionó al país suma nuevos y preocupantes indicios. Luis Andrés Flores Julca, principal sospechoso del intento de feminicidio contra Yanet Sigüeñas, habría fugado a Argentina apenas un día después del ataque.

Según información recogida, el sujeto habría sido visto en Buenos Aires, incluso en la galería Abasto Centro, donde anteriormente trabajó. Testigos aseguran que permaneció varios días en la zona e incluso frecuentó una cervecería, mientras la víctima continúa en estado crítico.

Mensajes atribuidos al sospechoso refuerzan la hipótesis de fuga: “ya estoy en Argentina”, señala en una conversación. Además, se conoció que habría cambiado dólares a pesos argentinos, lo que evidenciaría planificación. Sin embargo, su movimiento migratorio no registra salida del país, lo que apunta a una posible fuga por vía terrestre, burlando controles fronterizos.

Mientras tanto, Yanet permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, con graves quemaduras y daño cerebral. Su familia denuncia que la demora en dictar impedimento de salida permitió la huida del agresor. “Solo pedimos justicia y que lo capturen”, señaló su hermana, quien además cuestionó la falta de acción oportuna de las autoridades.

El caso ha generado indignación nacional no solo por la violencia del ataque, sino por la aparente inacción que habría facilitado la fuga. Hoy, una familia espera respuestas, mientras el principal sospechoso permanece libre.

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