¡Madre imita a Laura Pausini en los buses para sacar adelante a sus hijos y se hace viral!

Gracia Gomez, cuyo nombre real es Frida Isabel Sánchez, convirtió los buses en su escenario. Con un parlante y un micrófono, recorrió las calles interpretando los grandes éxitos de Laura Pausini, artista a la que admira desde niña y cuya música la acompañó durante gran parte de su vida.

Su talento no pasó desapercibido. Uno de sus videos se hizo viral en redes sociales y llegó hasta la propia cantante italiana, quien lo compartió en sus historias de Instagram, un gesto que marcó un antes y un después para la joven.

“Ella lo posteó en su historia de Instagram… y yo me quedé en shock”, recordó emocionada al contar el momento en que descubrió que su interpretación había llegado a la artista.

Aunque diariamente trabaja cantando en el transporte público para ganarse la vida, Gracia no deja de perseguir sus metas. Cuenta que puede reunir entre 30 y 50 soles al día gracias al apoyo de los pasajeros, quienes suelen reconocer su talento y aplaudir sus interpretaciones.

Sin embargo, su mayor sueño ya no es solo cantar en los buses. La joven confesó que ahora desea llegar a Yo Soy, demostrar su talento frente al jurado y seguir formándose como artista.

“Quisiera ir a Yo Soy y estudiar canto con los profesores del programa. Quisiera saber qué dice Ricardo Morán, si realmente ve talento en mí”, expresó con ilusión.

Mientras continúa llevando su música por las calles de Lima, Gracia espera que algún día ese mismo talento la lleve al escenario donde siempre ha querido estar.

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