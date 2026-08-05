La boda que nunca ocurrió: Elenco de Valentina Valiente revela cómo se grabó el arresto de Wilfredo

Cuando todo parecía listo para que Elsa y Wilfredo unieran sus vidas en matrimonio, un inesperado giro cambió el rumbo de la historia. En un nuevo detrás de cámaras de Valentina Valiente, los actores compartieron cómo vivieron la grabación del dramático arresto de Wilfredo, acusado del presunto feminicidio de su expareja y madre de Katty.

Gustavo Borjas confesó que se trató de una de las escenas más exigentes que le ha tocado interpretar. “Es muy fuerte lo que ha pasado”, comentó, destacando además el trabajo de Leandra Núñez durante las grabaciones.

Por su parte, Pierina Carcelén explicó que Elsa queda completamente en shock al ver cómo su sueño de formar una familia se derrumba de un momento a otro. Mientras tanto, Leandra reveló que Katty atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida, al no poder comprender todo lo que ocurre con su padre.

El elenco también coincidió en que este acontecimiento marcará un antes y un después para toda la familia, dejando abiertas muchas dudas sobre el futuro de los personajes. Además, Gustavo adelantó que ni siquiera Wilfredo conoce cuál será el desenlace de esta historia y que será la justicia la que tenga la última palabra dentro de la ficción.

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