¿Reconciliación confirmada? Marcelo Tinelli está en Perú y se reencuentra con Milett Figueroa

¿El amor volvió a tocar la puerta? Marcelo Tinelli llegó al Perú y fue captado compartiendo un almuerzo con Milett Figueroa en un restaurante de Barranco, despertando nuevamente los rumores de una reconciliación.

Las imágenes muestran a la expareja disfrutando de un momento juntos, entre sonrisas, abrazos y gestos de complicidad que no pasaron desapercibidos. Incluso, el conductor argentino subió una foto con Milett, alimentando las especulaciones sobre una nueva oportunidad en el amor.

Durante su estadía en Lima, Tinelli también aprovechó para disfrutar de la gastronomía peruana. El presentador no dejó pasar la oportunidad de probar un ceviche acompañado de un pisco sour, mientras compartía parte de su visita en redes sociales.

Por otro lado, Milett Figueroa fue consultada sobre el verdadero estado de su relación con el argentino. Aunque evitó dar una respuesta directa, tampoco cerró la puerta a una posible reconciliación.

“La verdad, he venido por un tema legal, no para comentar sobre mi vida personal”, respondió inicialmente. Además, la modelo descartó que exista algún interés comercial detrás del reencuentro.

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