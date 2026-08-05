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Angobaldo, empresario y personaje de la farándula, falleció a los 63 años en un accidente de tránsito

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Angobaldo, empresario y personaje de la farándula, falleció a los 63 años en un accidente de tránsito
Felipe Morales
Felipe Morales
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El empresario y recordado personaje de la farándula peruana Víctor Angobaldo falleció a los 63 años este miércoles 5 de agosto tras sufrir un trágico accidente vehicular en el kilómetro 129 de la Panamericana Sur, a la altura de Cerro Azul, en Cañete, cuando se dirigía a la ciudad de Ica. 

De acuerdo con los reportes preliminares, la camioneta negra en la que se desplazaba junto a dos personas sufrió un despiste y volcó varias veces hasta quedar a un lado de la vía. Debido a la gravedad de sus heridas, Angobaldo fue trasladado de emergencia al Hospital Rezola de Cañete; sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su deceso al ingresar al establecimiento. Sus restos fueron derivados a la División Médico Legal del Ministerio Público de Cañete para la necropsia correspondiente.

Los otros dos acompañantes sobrevivieron al impacto y permanecen bajo atención médica, uno de ellos con pronóstico reservado. Las autoridades policiales han iniciado las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Angélica Arata e Iris Solano, personas cercanas a Angobaldo, fueron de las primeras en conocer el lamentable hecho. En las próximas horas se espera la llegada de sus familiares para realizar los trámites de ley y trasladar sus restos a la ciudad de Lima.

Duros momentos de salud

En los últimos años, la exfigura de la televisión peruana atravesó un delicado estado de salud a causa de una insuficiencia renal crónica, condición que lo mantenía en tratamiento de diálisis a la espera de un trasplante de riñón. Durante ese periodo, diversos personajes del espectáculo, como Pablo Villanueva ‘Melcochita’ y su excompañera Shirley Cherres, le expresaron su respaldo público.

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