¡Milett Figueroa demandó a Mimi Alvarado! Abogado asegura que irán “hasta las últimas consecuencias”

Milett Figueroa volvió a acaparar titulares en Argentina tras denunciar formalmente a Mimi Alvarado por presuntas injurias y calumnias. La noticia sacudió a los programas de espectáculos argentinos luego de hacerse público el documento legal presentado por la actriz peruana.

En el escrito judicial, Milett acusa a Mimi Alvarado de haber realizado declaraciones públicas que dañaron seriamente su imagen. Entre las frases mencionadas en la querella figura el polémico calificativo de “la maldita bruja del Perú”, expresión que habría motivado el inicio del proceso legal.

El abogado de Milett en Argentina, Walter Cormace, conversó en exclusiva con Arriba Mi Gente y aseguró que buscarán una sanción ejemplificadora contra la cuñada de Marcelo Tinelli. “Nosotros vamos por la máxima pena, en este caso lo que el juzgado vaya a dictaminar”, afirmó el letrado.

Además, el abogado explicó que la demanda no solo apunta a una posible sanción penal, sino también a una futura reparación civil por los daños ocasionados a la imagen de la modelo peruana. “Luego iremos por un daño y perjuicio, un juicio civil a futuro, porque se dañó la imagen de mi clienta”, sostuvo.

Pero eso no sería todo. El abogado dejó abierta la posibilidad de iniciar nuevas acciones legales contra otras personas que también habrían emitido comentarios difamatorios contra la actriz. “Esto tiene que ser ejemplificador para presentar un precedente”, señaló.

Mientras tanto, la polémica continúa creciendo en Argentina y Perú, donde los programas de espectáculos siguen atentos a este nuevo enfrentamiento mediático que involucra al entorno de Marcelo Tinelli.

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