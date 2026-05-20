Alerta de sismos de Google en Perú: ¿Cómo funciona y cómo activarla en tu celular Android?

Ante la constante actividad sísmica en el país, Google ofrece información en tiempo real a los usuarios peruanos que cuenten con smartphones Android actualizados. Conoce en detalle cómo opera el Android Earthquake Alerts System (AEAS) y qué pasos debes seguir para recibir estas notificaciones de emergencia en tu dispositivo.

¿Qué es el Sistema de Alertas de Sismos de Google?

El sistema de alertas de sismos de Google es un servicio gratuito que detecta movimientos telúricos a nivel mundial y notifica a los usuarios con información preliminar. Durante 2024, 2025 y el presente año 2026, esta herramienta ha reportado múltiples sismos en el territorio nacional, con especial incidencia en Lima y regiones costeras.

Un ejemplo reciente ocurrió este 19 de mayo, cuando un fuerte temblor con epicentro en Ica se sintió con intensidad en la capital. Segundos antes del movimiento, o durante el inicio de la tensión, miles de ciudadanos recibieron el aviso en sus pantallas.

Cabe mencionar que muchos usuarios confundieron esta notificación con el Sismate. Sin embargo, Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), aclaró que el Sismate no tiene la función de anunciar la ocurrencia de un próximo sismo. Además, cabe recordar que el IGP es la única fuente oficial en el Perú para establecer la magnitud real de los movimientos telúricos.

¿Cómo funciona la alerta sísmica en Android?

El motor de este servicio radica en la tecnología interna de cada smartphone. Google utiliza los sensores de los miles de millones de teléfonos Android activos en todo el mundo, los cuales funcionan como minisismógrafos. Cuando un dispositivo detecta una vibración con la velocidad característica de un terremoto, envía una señal rápida al servidor de Google. Al combinar los datos de múltiples teléfonos en una misma zona, el sistema corrobora el evento en tiempo real.

Características clave del servicio:

Umbral de activación: Android utiliza tu ubicación aproximada para enviar alertas de sismos con una magnitud estimada de 4.5 o superior .

Precisión: Al tratarse de un análisis automatizado e inmediato, es posible que las primeras estimaciones de magnitud e intensidad varíen ligeramente respecto a los reportes oficiales posteriores del IGP .

Formato visual: La notificación ocupa toda la pantalla del celular, indicando la magnitud inicial estimada y la distancia aproximada del epicentro.

Recomendaciones de seguridad ante un temblor

Junto con el aviso del sismo, el sistema de Google despliega una serie de pautas clave para actuar de manera segura durante y después del movimiento telúrico:

Inspección del entorno: Aléjate de edificios dañados, verifica si hay grietas estructurales y evacúa si consideras que la construcción corre riesgo de derrumbe.

Instalaciones del hogar: Revisa las conexiones de gas y cierra la llave de paso general del inmueble.

Protección personal: Ponte zapatos antes de movilizarte para evitar cortes con vidrios u objetos caídos, y mantente alerta ante posibles réplicas.

Pasos para activar el Android Earthquake Alerts System

Para que tu teléfono móvil actúe como un detector de sismos y recibas los avisos a tiempo, es indispensable mantener el sistema operativo actualizado y seguir estos tres pasos:

Ingresa a la Configuración o Ajustes de tu celular. Busca el apartado “Seguridad y emergencia” y selecciona “Alertas de terremotos”. En caso de que no visualices dicha opción, dirígete a “Ubicación”, luego a “Avanzada” y activa la opción “Alertas de terremotos”.

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