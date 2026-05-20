Recuperan restos de 9 personas en fosa común en Junín: habrían sido asesinados por Sendero Luminoso en 1990

Luego de 36 años de búsqueda, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos halló y recuperó los restos óseos y objetos vinculados a nueve personas que fueron víctimas de desaparición forzada entre 1990 y 1993, años en que transcurrió la época del terrorismo (o conflicto armado) en el Perú.

Las exhumaciones, dirigidas por los fiscales adjuntos provinciales Rommel Sierra Pariona y Magali Sotomayor López, se realizaron en los centros poblados Dos de Mayo y Villa Progreso, ubicados en el distrito de Mazamari, en la provincia de Satipo, región Junín.

Los fiscales continúan en la investigación de los cuerpos en busca de determinar si corresponden a los hermanos Abraham y Máxima Osores, Julián Osores y Emiliano Paitapoma, personas que habrían sido torturadas y asesinadas por miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso en junio de 1990.

En ese sentido, también se busca identificar a Adán Casishahuana, quien murió en 1991 de un disparo por la activación de una trampa al ras del suelo que habría sido elaborado por terroristas. Aquiles Osores es otro ciudadano agraviado, quien también falleció en 1990.

Entre las personas por identificar, se encuentra una menor de 15 años de edad con las iniciales N. E. S. G. Otro desaparecido en este periodo es Luis Alá, quien habría sido interceptado por terroristas en 1992, para luego ser asesinado por arma de fuego.

Durante la labor de exhumación estuvieron presentes agentes del Equipo Forense Especializado (EFE) del Instituto de Medicina Lega, al igual que la Cruz Roja (CICR), la Dicote y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estas entidades brindaron soporte y acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas.

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