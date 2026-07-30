Valentina Valiente capítulo 104: Valentina iba a perdonar a Alejandro pero lo descubre con otra mujer

Valentina reúne el valor para buscar a Alejandro y hablar cara a cara después de todo lo ocurrido entre ambos, con las palabras de Gabriel detrás animandola a darle una oportunidad para aclarar los malentendidos. Sin embargo, todo cambia en cuestión de segundos.

Al llegar cerca de la casa de Alejandro, la joven lo observa desde lejos acompañado de una mujer. Ambos ríen con total complicidad y comparten abrazos llenos de cariño. Para Valentina, no hay dudas: cree que Alejandro ya encontró a alguien más.

Con el corazón hecho pedazos, la joven presencia cómo la misteriosa mujer juega con él y lo abraza antes de entrar a la vivienda.

Incapaz de soportar la escena, Valentina da media vuelta y se marcha llorando, sin saber que todo se trata de un enorme malentendido. La joven que acompaña a Alejandro no es una nueva conquista, sino su prima, quien llegó de visita desde Estados Unidos.

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