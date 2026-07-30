Valentina Valiente capítulo 104: Fiscalía presenta video clave que muestra actitud agresiva de Wilfredo

La investigación por la muerte de Edith dio un giro decisivo cuando la fiscal enfrentó a Wilfredo con una prueba que desmontó por completo su versión de los hechos.

Durante el interrogatorio, Wilfredo insistió en que no había tenido ningún contacto con su expareja durante los últimos diez años. Sin embargo, la fiscal reprodujo un video de seguridad registrado el 14 de noviembre del año pasado, donde Edith aparece trabajando en un restaurante.

Al mostrar las imágenes, la fiscal le preguntó directamente si reconocía a la mujer. Aunque intentó evitar responder, y solo después de que su abogado le recomendara decir la verdad, Wilfredo terminó admitiendo: “Sí, esa es Edith”. Segundos después también reconoció que él era el hombre que ingresaba al local. La evidencia fue aún más contundente cuando el video mostró el momento en que Wilfredo se acercó a Edith de forma agresiva, protagonizando un tenso forcejeo que obligó a otras personas a intervenir.

Con las imágenes sobre la mesa, la fiscal no dejó pasar la contradicción y lo encaró: “¿Fue simplemente una mentira? ¿O su memoria funciona cuando le conviene?”.

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