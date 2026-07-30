Valentina Valiente capítulo 104: Gabriel le revela a Valentina toda la verdad sobre Alejandro y Bárbara

Gabriel decidió intervenir para ayudar a Alejandro y buscar personalmente a Valentina. Al ver el sufrimiento que está viviendo su mejor amigo tras la ruptura, le explicó cada detalle de la noche en la que despertó en la casa de Bárbara.

Durante la conversación, Gabriel aseguró que Alejandro estaba completamente fuera de sí y que nunca actuó con la intención de traicionar a Valentina. Incluso sostuvo que Bárbara habría aprovechado las circunstancias y que, después de ese episodio, Alejandro quedó confundido y preocupado por lo sucedido.

Sin embargo, Valentina no aceptó fácilmente sus explicaciones. La joven recordó las mentiras de Alejandro y los encuentros posteriores con Bárbara. Gabriel respondió uno por uno a sus reclamos e incluso intentó justificar la presencia de Bárbara en el edificio de Alejandro y la llamada que ella le hizo días después.

Antes de despedirse, Gabriel le hizo un último pedido: que analizara todo lo ocurrido antes de tomar una decisión definitiva. Sus palabras sembraron dudas en Valentina, quien, por primera vez, comenzó a preguntarse si realmente conoce toda la verdad detrás de esta historia.

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