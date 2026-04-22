¡Renuncia jefe de la ONPE en medio de cuestionamientos al proceso electoral!

La crisis electoral suma un nuevo capítulo. Piero Corvetto presentó su renuncia como jefe de la ONPE en medio de fuertes cuestionamientos a la organización de las recientes elecciones presidenciales.

Diversos sectores han señalado irregularidades en el proceso, desde mesas que no abrieron a tiempo hasta la ampliación de la votación en algunas zonas al día siguiente, una medida inédita en la historia electoral del país. A esto se suma la existencia de más de seis mil actas observadas, lo que representa cerca de un millón ochocientos mil votos aún en disputa.

El conteo oficial tampoco ha concluido. Según estimaciones, los resultados finales podrían conocerse recién a mediados de mayo, a pocas semanas de una eventual segunda vuelta, lo que incrementa la incertidumbre política.

En este escenario, algunos candidatos han planteado repetir las elecciones o realizar comicios complementarios. Sin embargo, especialistas advierten que estas opciones serían complejas, ya que implicarían retroceder en el calendario electoral o afectar la conformación del Congreso ya definido.

La renuncia de Corvetto ocurre en medio de un clima de desconfianza ciudadana y cuestionamientos internacionales sobre la transparencia del proceso. Mientras tanto, el país sigue a la espera de resultados oficiales y definiciones clave que permitan encaminar la estabilidad política.

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