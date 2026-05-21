¡Sebastián Palma golpeó a un trabajador de escenario durante un festival en el Centro de Lima y ahora enfrenta una denuncia formal!

Lo que debía ser una noche de música terminó convertido en una violenta escena. Durante un festival de metal realizado en el Centro de Lima, el cantante Sebastián Palma protagonizó una brutal agresión contra un técnico de escenario, identificado como Moisés Arango, luego de una discusión por el tiempo de presentación de su banda.

Las cámaras de seguridad registraron el preciso instante en el que todo se salió de control. Según el relato de los involucrados, el conflicto comenzó cuando el artista lanzó el micrófono al público al sentirse incómodo porque habían reducido el tiempo de su show. Segundos después, Moisés Arango se acercó para increparlo y pedirle calma.

Sin embargo, la tensión aumentó rápidamente. En medio del intercambio verbal, el vocalista se abalanzó sobre el trabajador y le propinó cerca de 18 golpes directos en el rostro, dejándolo ensangrentado frente a decenas de asistentes que observaban impactados la escena.

“Yo solo hacía mi trabajo. Mi función era montar y desmontar las bandas según las órdenes de producción”, explicó Moisés, quien terminó con fuertes lesiones en el rostro y tuvo que ser llevado al hospital Dos de Mayo. El técnico aseguró que, tras la golpiza, permaneció mareado y cubierto de sangre mientras intentaba entender lo que había ocurrido.

Por su parte, Sebastián Palma reconoció sentirse avergonzado luego de que se difundieran las imágenes completas de las cámaras de seguridad. “Me he sentido muy mal. Me da mucha vergüenza ver ese video porque siento que sobre reaccioné”, declaró el cantante, aunque insistió en que actuó en medio de la tensión y la frustración que vivía sobre el escenario.

El caso se volvió viral en redes sociales y provocó una ola de críticas contra el vocalista. Según contó el propio Palma, la polémica incluso le habría costado perder gran parte de sus ingresos laborales. Mientras tanto, Moisés Arango ya interpuso una denuncia formal y continuará el proceso legal para buscar justicia por la agresión sufrida.

Aunque ambas partes dieron sus versiones de los hechos, las imágenes difundidas terminaron inclinando la balanza de la opinión pública.

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