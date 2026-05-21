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NASA brindará detalles sobre futuras misiones y plan de instalación lunar

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mlapuente@latina.pe
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La NASA anunció que el próximo martes 26 de mayo brindará una conferencia de prensa para explicar los avances de su proyecto de exploración lunar y revelar las siguientes etapas de las misiones que buscan establecer una presencia humana sostenible en la Luna. La actividad está programada para la 1 de la tarde hora peruana.

PROGRAMA ARTEMIS Y FUTURAS EXPEDICIONES A LA LUNA

Durante la presentación, representantes de la agencia espacial darán información sobre el desarrollo del programa Artemis, así como las alianzas estratégicas con empresas del sector privado y los objetivos trazados para las futuras expediciones.

El proyecto contempla la construcción de infraestructura en el Polo Sur de la Luna con fines científicos y tecnológicos. La propuesta apunta a crear las condiciones necesarias para mantener actividades permanentes en territorio lunar y ampliar la exploración espacial.

La agencia espacial sostiene que esta nueva etapa permitirá fortalecer capacidades tecnológicas, impulsar investigaciones científicas y preparar futuras misiones tripuladas con destino a Marte. Asimismo, considera que el proyecto abrirá nuevas oportunidades de cooperación internacional y desarrollo económico vinculado a la industria espacial.

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