Comisión de Energía y Minas rechazó dictamen para derogar reestructuración de Petroperú

La Comisión de Energía y Minas del Congreso rechazó el dictamen que proponía derogar el Decreto de Urgencia 010-2025, norma vinculada a la reorganización de Petroperú. La iniciativa obtuvo 10 votos en contra, 9 a favor y 3 abstenciones durante la sesión presidida por Víctor Cutipa Ccama.

La propuesta legislativa planteaba dejar sin efecto el decreto con el argumento de evitar una eventual privatización de la petrolera estatal y reforzar la soberanía energética del país.

PRESENTAN RECONSIDERACIÓN TRAS RECHAZO DEL DICTAMEN

Después de la votación, la congresista Ruth Luque presentó un pedido de reconsideración, el cual será evaluado en una próxima sesión de la comisión.

Sin embargo, durante el debate, distintos parlamentarios expusieron posiciones enfrentadas sobre la situación de Petroperú. La legisladora Elizabeth Medina Hermosilla (bancada SP) señaló que representantes sindicales advirtieron sobre una presunta intención de ProInversión de asumir mayor protagonismo en el manejo de la empresa.

En tanto, el congresista Carlos Zeballos Madariaga (bancada BDP) sostuvo que la petrolera estatal ha sido desacreditada a nivel internacional, mientras que Carlos Alva (AP) afirmó que la empresa atraviesa una crisis por malos manejos y casos de corrupción.

Por su parte, Eduardo Salhuana (APP) consideró necesaria la participación del sector privado para mejorar la eficiencia de la compañía.

SE APROBÓ PROYECTO SOBRE HIDROCARBUROS EN LORETO

Durante la misma sesión, el grupo de trabajo aprobó un dictamen relacionado con el desarrollo sostenible y la gobernanza territorial de las actividades de hidrocarburos en Loreto. La iniciativa recibió 16 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.