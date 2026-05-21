¿Pueden votar en la segunda vuelta los jóvenes que cumplieron 18 años después del 12 de abril?

A casi dos semanas de la segunda vuelta presidencial, programada para el domingo 7 de junio, una de las dudas más frecuentes entre los electores está relacionada con los jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad después de la primera jornada electoral de las Elecciones Generales 2026.

Aunque muchos creen que obtener el DNI azul los habilita automáticamente para votar, la participación en este proceso depende del padrón electoral aprobado con anticipación por las autoridades electorales.

¿QUIÉNES SÍ PODRÁN VOTAR EN LA SEGUNDA VUELTA?

De acuerdo con las reglas vigentes para las Elecciones Generales 2026, en la segunda vuelta solo podrán sufragar los ciudadanos que ya figuraban en el padrón utilizado en la primera vuelta del 12 de abril.

Esto significa que las personas que cumplieron 18 años desde el 13 de abril de 2026 en adelante no podrán emitir su voto el próximo 7 de junio, ya que no fueron incorporadas al registro oficial de electores para este proceso.

En otras palabras, aunque hoy ya sean mayores de edad y cuenten con DNI de adulto, no forman parte del padrón habilitado para esta elección.

EL PADRÓN CERRADO EN 2025 SEGUIRÁ VIGENTE

El padrón electoral para las Elecciones Generales 2026 se cerró el 14 de octubre de 2025. Ese registro incluyó a los jóvenes que cumplirían 18 años hasta el mismo día de la primera vuelta electoral, es decir, hasta el 12 de abril de 2026.

Reniec recordó en marzo que los peruanos que cumplían 18 años hasta el día de las elecciones generales sí estaban incorporados en el padrón y, por tanto, podían votar el 12 de abril. Pero quienes alcanzaron la mayoría de edad después de esa fecha ya no fueron considerados para la segunda vuelta, porque el padrón no se modifica entre una jornada y otra.

Según cifras oficiales, más de 27 millones de ciudadanos quedaron habilitados para votar en estos comicios, incluidos los peruanos residentes en el extranjero.

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