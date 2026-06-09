¡Testigos revelan presuntas agresiones de Paul Olórtiga contra Edita Guerrero!

A doce años de la muerte de Edita Guerrero, el caso volvió a captar la atención pública tras el desarrollo de una nueva audiencia del juicio oral contra Paul Olórtiga Contreras, viudo de la recordada vocalista de Corazón Serrano.

La diligencia, que se prolongó por cerca de tres horas, contó con la participación de varios testigos que ofrecieron detalles sobre la relación que mantenía la cantante con su esposo. Entre ellos, un exintegrante de su equipo de seguridad.

Durante su declaración, su exseguridad aseguró haber presenciado un episodio ocurrido en octubre, durante un bautizo. Según relató, habría visto a Paul Olórtiga propinarle un golpe a Edita Guerrero, situación que incluso comentó a la hermana de la cantante, durante la celebración.

Otro de los testimonios fue el de la estilista y amiga cercana de Edita. La testigo sostuvo que la intérprete le habría confesado problemas en su matrimonio y reveló un episodio en el que ambas descubrieron presuntas conversaciones de infidelidad atribuidas a Olórtiga.

Además, afirmó que en una oportunidad observó un moretón en el brazo de la cantante. Según su relato, al preguntarle por el origen de la lesión, Edita le habría respondido que se había golpeado, aunque luego evitó profundizar en el tema.

A estas declaraciones se sumó una testigo que mantenía una relación cercana con la artista. La testigo manifestó que Edita le comentó en varias ocasiones que no se sentía cómoda dentro de su entorno familiar y que atravesaba momentos difíciles en su convivencia con su esposo.

Asimismo, describió una relación marcada por tensiones constantes y aseguró que la cantante no se mostraba feliz con la situación que vivía. Según su versión, tanto por comentarios de la propia Edita como por situaciones que observó personalmente, existían conflictos frecuentes dentro del hogar.

Las declaraciones forman parte del proceso judicial que continúa desarrollándose en torno al caso de la fallecida cantante. Mientras las audiencias avanzan, los nuevos testimonios siguen aportando elementos que buscan esclarecer uno de los casos más recordados de la música peruana.

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