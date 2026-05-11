¡Vecinos amanecen encerrados con rejas soldadas y rocas en Carabayllo!

Indignados y sintiéndose prácticamente encerrados. Así amanecieron los vecinos de la urbanización Los Ficus, en Carabayllo, luego de encontrar bloqueado el único acceso que conecta su zona con avenidas principales y paraderos de transporte público.

Según denunciaron, durante la madrugada un camión dejó enormes rocas frente a la reja que divide el acceso entre las urbanizaciones Los Ficus y San Antonio. Pero eso no fue todo: el portón también habría sido soldado y encadenado para impedir completamente el paso peatonal y vehicular.

“Parecía que nos trataban como animales”, señalaron algunos residentes, quienes tuvieron que usar escaleras para cruzar de un lado a otro y poder llegar a sus centros de trabajo, colegios y al servicio del Metropolitano.

Los afectados aseguran que este conflicto vecinal lleva varios meses y que anteriormente ya habían logrado recuperar parcialmente el acceso tras diversas disputas. Sin embargo, la nueva medida habría agravado aún más la situación.

Las imágenes mostraban no solo el portón principal cerrado con cadenas y soldaduras, sino también la puerta peatonal totalmente bloqueada. Incluso, enormes piedras fueron colocadas frente al ingreso como una barrera adicional.

Durante el reportaje, algunos residentes señalaron directamente a la dirigencia vecinal de la urbanización San Antonio como responsable de la medida. Sin embargo, al ser consultada, la persona mencionada evitó responder sobre las acusaciones.

Mientras tanto, los vecinos exigen la intervención de las autoridades para recuperar el libre tránsito y evitar que continúe este enfrentamiento entre urbanizaciones.

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