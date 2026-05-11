¡Vigilante que cuidaba a su padre con Alzheimer falleció tras ser atropellado en Trujillo!

La indignación crece en Trujillo tras el asesinato de Juan Martínez, el vigilante de 54 años que permaneció cinco días agonizando en UCI luego de ser atropellado por una conductora identificada como Maricsa Alfaro Cerna. La tragedia ocurrió cuando el trabajador fue aplastado contra una pared por la camioneta que manejaba la mujer, quien inicialmente afrontó el caso en libertad.

Familiares, amigos y vecinos protagonizaron escenas de profundo dolor durante las protestas realizadas para exigir justicia. Entre lágrimas, denunciaron que la responsable nunca ayudó a la víctima tras el impacto y cuestionaron que el Poder Judicial no dictara prisión preventiva pese a la gravedad del caso.

“Queremos cárcel para Maricsa”, gritaban los familiares mientras acompañaban los restos de Juan Martínez, quien además de trabajar como vigilante también vendía joyas para mantener a su padre, un adulto mayor que padece Alzheimer y que aún pregunta por él.

Tras el fallecimiento del trabajador, la situación legal de la conductora cambió. La Fiscalía Provincial Penal de La Libertad solicitó recalificar el delito de lesiones culposas a homicidio culposo, además de pedir más de cinco años de prisión, una reparación civil superior a los 300 mil soles y la inhabilitación definitiva para conducir.

La familia también denunció presuntas irregularidades durante la atención médica brindada al vigilante y aseguró sentirse desprotegida durante todo el proceso. Mientras tanto, continúan realizando vigilias y protestas para exigir que el caso no quede impune.

La muerte de Juan Martínez ha generado conmoción en la ciudad y reavivó el debate sobre las sanciones contra conductores irresponsables y los procesos judiciales en casos de atropellos con consecuencias fatales.

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