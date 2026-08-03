Valentina Valiente capítulo 106: Bryan decide terminar con Jenny tras notarla cada vez más distante

Después de notar que Jenny estaba cada vez más distante, Bryan decidió enfrentar la situación y preguntarle si seguía enamorada de él o si Gabriel tenía algo que ver con sus dudas.

Aunque Jenny confesó que muchas veces se siente profundamente enamorada de Bryan, también reconoció que vive una gran confusión y que no entiende por qué sus sentimientos han comenzado a cambiar.

Consciente de que pronto deberá viajar al interior para realizar sus servicios profesionales, Bryan creyó que esa distancia podría ayudar a ambos a aclarar sus emociones. “Lo mejor será que nos alejemos”, le dijo con calma, pese al dolor que esa decisión significaba para él.

Antes de despedirse, le recordó a Jenny todo lo que compartieron y le agradeció por haber estado a su lado en los momentos más complicados. Además, le dio un último consejo que terminó por quebrarla emocionalmente: “Sé libre y no decidas con esto, decide con esto”, dijo señalando primero su cabeza y luego su corazón.

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