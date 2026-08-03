Valentina Valiente capítulo 106: Un misterioso testigo descubre a Frida con Rodrigo

Frida y Rodrigo protagonizan un apasionado encuentro en el pasillo del hotel, convencidos de que nadie los ve. Sin embargo, un misterioso testigo presencia toda la escena desde las sombras.

Aunque Frida intenta despedirse con un tímido “Me tengo que ir”, Rodrigo no quiere dejarla marchar. Entre abrazos, besos y caricias, ambos prolongan su encuentro sin sospechar que alguien permanece oculto observando cada uno de sus movimientos.

La presencia de este espía añade un nuevo misterio a la historia. Todo indica que podría tratarse de Beto, el exportero despedido por culpa de Macarena, quien tendría motivos para buscar una oportunidad de vengarse.

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