PCM activó medidas para proteger datos de ciudadanos tras fallas de seguridad crítica en internet
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) activó medidas preventivas para proteger los sistemas digitales del Estado ante dos vulnerabilidades informáticas de alcance mundial que podrían facilitar el acceso a información confidencial y afectar el funcionamiento de servicios digitales.
Las fallas, identificadas como CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619, afectan a PHP, una tecnología utilizada en numerosas páginas web y plataformas digitales. La respuesta está a cargo del Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD), entidad adscrita a la PCM.
El 21 de octubre, el organismo alertó a aproximadamente 2.400 responsables de seguridad y tecnología de 1.510 entidades públicas. Entre los destinatarios se encuentran Oficiales de Seguridad y Confianza Digital, equipos de respuesta ante incidentes informáticos y jefes de Tecnologías de la Información.
Además, el CNSD evalurá los servicios digitales estatales para identificar plataformas vulnerables, comunicar los riesgos a las instituciones correspondientes y ofrecer asistencia técnica a entidades de los tres niveles de gobierno, especialmente aquellas que utilizan tecnologías desactualizadas.
La PCM recomendó a organizaciones públicas y privadas verificar las versiones de PHP que emplean, instalar las actualizaciones de seguridad disponibles y reforzar la vigilancia de sus sistemas conectados a internet.
En caso de detectar indicios de un ciberataque, las instituciones deben activar sus protocolos de respuesta, conservar las evidencias digitales y comunicar el incidente inmediatamente al Centro Nacional de Seguridad Digital . Las alertas y recomendaciones pueden consultarse en el portal oficial de seguridad digital del Estado: Alertas del CNSD.
FALLAS DE SEGURIDAD AFECTAN WEBS
Recientemente, dos vulnerabilidades críticas encendieron las alertas de organismos de ciberseguridad de distintos países. El problema llevó a algunas instituciones a desconectar temporalmente sus páginas web para evitar posibles ataques informáticos. Las fallas fueron identificadas con ayuda de inteligencia artificial y se publicó una solución para corregirlas. Entre las entidades afectadas estuvieron el Gobierno de Finlandia y el Ayuntamiento de Edimburgo.
¿QUÉ ES PHP?
PHP es una tecnología ue permiten el funcionamiento de numerosas páginas y plataformas digitales, incluidos sistemas de gestión de contenidos como WordPress, Drupal, Joomla y Magento. Debido a que se utiliza en muchas partes del mundo, especialistas advirtieron que identificar todos los sistemas vulnerables representa uno de los principales desafíos.
Además, señalaron que las fallas podrían permitir a los atacantes ejecutar código de manera remota, instalar programas maliciosos o sabotear sitios web. La situación se agravó después de que se filtraran detalles de estas fallas.