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Valentina Valiente Capítulo 165: Alejandro y Valentina se dan un apasionado beso, ¿retomarán su relacióon?

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Pese a que Valentina intentó frenar la situación al decir que “seguir hablando de lo mismo no tiene sentido”, Alejandro la confrontó para exigirle la verdad sobre sus sentimientos hacia Diego.
Alejandro no dudó en reconocer sus errores pasados al estar a punto de casarse con Macarena: “No sabes cuánto me arrepiento de haber sido tan imbécil y tan cobarde… pero detrás de mis más grandes errores siempre ha habido amor, muchísimo amor. Y cuando hay amor, ¿qué importa lo demás?”. La desgarradora respuesta de Valentina dejó al descubierto su temor más profundo: “Porque a veces el amor no es suficiente”.
A pesar del intento de resistencia, el impulso y la atracción pudieron más. Ambos se dejaron llevar por un apasionado beso donde Alejandro le aseguró que “esto que sentimos es más fuerte que los dos y con este beso acabo de sentir cuánto nos hemos extrañado”. Sin embargo, abrumada por la confusión, Valentina se retractó de inmediato y terminó alejándose del lugar entre dudas.

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