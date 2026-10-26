Papa León XIV en Chiclayo: lo recibirán al ritmo de la marinera norteña el 13 de noviembre

El papa León XIV será recibido al ritmo de la marinera norteña el próximo 13 de noviembre en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, donde un elenco de bailarines prepara una presentación especial para darle la bienvenida. La iniciativa busca mostrar la riqueza cultural de Lambayeque y el entusiasmo de sus habitantes ante la próxima visita del Santo Padre.

Los integrantes de la Corporación Artística Ritmo y Expresión vienen ensayando para esta ocasión, en la que esperan representar las tradiciones del norte peruano ante el pontífice. Como parte de sus preparativos, algunos bailarines realizaron una demostración frente a la iglesia Santa María Catedral de Chiclayo, con pañuelos al aire y los pasos característicos de esta danza.

“Estamos preparándonos para el gran día de la llegada del Papa. Con mis compañeros estamos demostrando nuestro arte y la cultura chiclayana, la cultura norteña, que es la marinera”, señaló Santiago Barreto, integrante de la agrupación, a la Agencia Andina.

EL HOMENAJE DE LOS BAILARINES AL PAPA LEÓN XIV

La delegación estará conformada por aproximadamente 10 a 15 bailarines, quienes participarán en la bienvenida al pontífice en la base aérea de Chiclayo. Para varios de ellos, que practican marinera desde pequeños, la presentación representa una oportunidad especial para compartir una de las expresiones más representativas de la identidad cultural de la región.

“Estamos muy felices, muy contentos por esta gran llegada del Santo Padre. Esperamos que todo salga muy bien”, manifestó Barreto al referirse a los preparativos.

La participación de la Corporación Artística Ritmo y Expresión se suma a las actividades que se organizan en Lambayeque ante la llegada de León XIV. A través de la marinera, los bailarines buscan expresar la hospitalidad y el orgullo de una región que se prepara para recibir al pontífice con sus tradiciones.

La expectativa por la visita papal del 13 y 14 de noviembre continúa creciendo en Chiclayo, donde los preparativos combinan las manifestaciones de fe con las expresiones culturales que identifican al norte peruano.

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