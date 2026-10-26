Yo Soy Castings 2026: “Necesitaba farmear público”: un rockero cantó como “Tony Dize”

Tabo Llatance vino a imitar a “Tony Dize” con la canción “El Doctorado”. Desde el inicio de su casting, el participante, que tiene su propia carrera como músico en el género rock, no tuvo reparo en expresar sus verdaderas intenciones para venir al programa: “Necesitaba farmear público”.

Ricardo Morán fue el primero en saltar tras su declaración y le preguntó si esa era de verdad la razón de su audición. Tabo lo reafirmó, y dejó un divertido y sincero momento. La sorpresa fue mayor al saber a quién venía a imitar: un artista muy distante del rock.

Tras el final de su participación, Ricardo Morán le quiso seguir dando la razón y dijo “no”, para que pueda tener la oportunidad de crecer como artista de forma humilde y noble.

Jely Reátegui sí reconoció el talento en su casting y dijo “sí”. Además, reflexionó sobre la letra de la canción y criticó la idea de dejar los estudios por amor.

Carlos Alcántara se sumó al debate y también dijo “sí”, con lo que el participante consiguió el pase a la siguiente etapa del casting de Yo Soy.

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