Yo Soy Castings 2026: Tras sus hijos y “Lucho Barrios”, Leoncio Hidalgo volvió como “Leo Dan”

Leoncio Hidalgo interpretó a “Leo Dan” con el tema “Tú llegaste, cuando menos te esperaba”. Al instante en que se presentó, Ricardo Morán lo reconoció, ya que ha formado parte de la historia de Yo Soy. Primero, su hijo Ronald Hidalgo participó como “Juan Gabriel”, y luego su otro hijo, Kevin, como “Pedro Fernández”. Además, el propio Leoncio ya participó como “Lucho Barrios”, y así explicó cómo su vida y su entorno se han involucrado con el programa desde antes. Una vez entendida la historia detrás del participante, se presentó con su nueva imitación y el jurado compartió su devolución.

Jely Reátegui comentó: “Leo Dan tiene otra energía completamente distinta y creo que en lo actoral todavía falta especificar mucho más. Pero siempre me gusta mucho escucharlo”, y dio el primer “no” del jurado.

Ricardo Morán compartió la misma opinión, pero resaltó el gusto de volver a ver a Leoncio en la competencia. Sobre su interpretación, le hizo ver que se nota “la sangre criolla”, lo que no deja mostrar el acento argentino del artista y lo aleja del personaje. Así, dio el segundo “no”, que no le permitió seguir de ronda en los castings.

¿Volveremos a ver a Leoncio con un nuevo personaje en Yo Soy? ¿Qué otras historias familiares traerá el programa? No te pierdas una nueva edición para descubrirlo.

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