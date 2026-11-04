LA CAÍDA DEL REY: Kenan toma una decisión que desata la furia de Handan
El matrimonio de Kenan y Handan atraviesa uno de sus momentos más críticos. Mientras él parece decidido a comenzar una nueva etapa junto a Ozlem, Handan no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados y podría sorprenderlo con una reacción que nadie esperaba.
Por otro lado, Gulu continúa atrapada en una situación que amenaza con cambiar su futuro. Sus intentos por escapar podrían no ser suficientes y Selahattin tendrá que enfrentarse a nuevos obstáculos para ayudarla. ¿Conseguirá evitar que Gulu termine en un matrimonio que no desea?
No te pierdas HOY un nuevo capítulo de La caída del rey, después de Yo Soy, por Latina.