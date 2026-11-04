MI VIDA POR TI: Alya descubre quién le disparó y Sadakat podría enfrentar las consecuencias

Después de superar uno de los momentos más difíciles, Alya intenta retomar su vida y reencontrarse con las personas que ama. Pero lo ocurrido no puede quedar sin respuestas y la joven está decidida a descubrir quién estuvo detrás del disparo que la dejó gravemente herida.

Su búsqueda de justicia podría generar un nuevo enfrentamiento dentro de la mansión, especialmente cuando Sadakat se vea obligada a enfrentar una situación que podría cambiarlo todo. ¿Hasta dónde llegará para evitar que la verdad salga a la luz?

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