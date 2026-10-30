LA CAÍDA DEL REY: Handan está lista para enfrentar la traición de Kenan y Ozlem

Las sospechas de Handan sobre su esposo y su mejor amiga llegarán a un punto decisivo. Después de reunir sus propias certezas, estará lista para confrontarlos y poner sobre la mesa una traición que podría destruir dos de las relaciones más importantes de su vida. ¿Cómo reaccionarán Kenan y Ozlem cuando ya no puedan ocultarse detrás de sus excusas?

Mientras tanto, Fadi no se quedará de brazos cruzados ante el sufrimiento de su hermana Gulay y buscará la manera de ayudarla a escapar del compromiso que su padre le impuso.

¿Podrá protegerla antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas HOY un nuevo capítulo de La caída del rey, después de Yo Soy, por Latina.