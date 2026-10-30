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LAS VUELTAS DEL AMOR: Jacky se enfrenta a una nueva amenaza en la búsqueda de CJ en el gran final

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LAS VUELTAS DEL AMOR: Jacky se enfrenta a una nueva amenaza en la búsqueda de CJ en el gran final
mbaldeon@latina.pe
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La búsqueda de CJ llevará a Jacky a vivir momentos de máxima tensión. Mientras la policía sigue de cerca a la familia Corpus, Helen aprovechará la confusión para llevarse al pequeño. Jacky irá tras ella, pero un inesperado enfrentamiento podría poner en peligro sus posibilidades de recuperar a su hijo.

Por otro lado, Jade intentará alejarse de Ace, aunque él no estará dispuesto a dejarla escapar tan fácilmente. Acorralada por una situación cada vez más peligrosa, tendrá que tomar una decisión que podría cambiar su destino. 

¿Lograrán Jacky y CJ salir de esta pesadilla y qué ocurrirá finalmente con Jade y Ace? No te pierdas HOY el gran final de Las vueltas del amor, por Latina.

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