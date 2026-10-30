MI VIDA POR TI: Alya intenta escapar mientras Cihan corre contra el tiempo para encontrarla

Cansada de los conflictos con la familia Albora, Alya decidirá arriesgarlo todo para alejarse de la mansión y buscar un nuevo comienzo. Aunque los guardias de Sadakat podrían frustrar sus planes, ella encontrará la manera de continuar su camino hacia el aeropuerto.

Por su parte, Cihan revelará que tiene una razón importante para casarse con Alya, relacionada con el último deseo de Boran y la protección de su familia. Al enterarse de que ella está a punto de partir, irá tras sus pasos.

¿Conseguirá detenerla antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Mi vida por ti, a las 6 p. m., por Latina.