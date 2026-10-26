La caída del rey: Ozlem advierte a Handan sobre las misteriosas ausencias de su esposo

Las apariencias podrían ocultar más de un secreto en La caída del rey. Aunque Handan ama y confía plenamente en su esposo Kenan, su mejor amiga Ozlem le advertirá que debería prestar atención a sus constantes ausencias. ¿Habrá motivos para desconfiar del hombre al que considera el amor de su vida?

Por otro lado, Fadi, una joven de escasos recursos económicos, buscará una oportunidad para salir adelante y, pese a su torpeza, logrará convencer a Kenan de que su socio la contrate como mesera.

¿Qué esconden las ausencias de Kenan y qué cambios traerá la llegada de Fadi? No te pierdas HOY el estreno de La caída del rey DESPUÉS de YO SOY, por Latina.