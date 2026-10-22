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Las vueltas del amor: Aliya planea acabar con Jacky en su búsqueda de venganza

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Las vueltas del amor: Aliya planea acabar con Jacky en su búsqueda de venganza
mbaldeon@latina.pe
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La lucha por recuperar lo que les pertenece y una peligrosa venganza marcarán el próximo capítulo de Las vueltas del amor. Jacky y Mauricio unirán fuerzas y acudirán a la compañía Monte Corp con un objetivo claro: recuperar su empresa. Sin embargo, no imaginan hasta dónde está dispuesta a llegar Aliya para destruir a la familia Montefalco.

Por su parte, Mauricio alertará al padre de Ace sobre las verdaderas intenciones de Aliya y sus planes de venganza dentro de la compañía. Mientras tanto, ella llevará su odio al límite y comenzará a tramar un plan para acabar con la vida de Jacky.

¿Lograrán Jacky y Mauricio recuperar la empresa antes de que sea demasiado tarde? ¿Conseguirá Aliya llevar a cabo su peligroso plan? Descubre qué sucederá en el capítulo de HOY de Las vueltas del amor  a las 4:00 P.M. por Latina.

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