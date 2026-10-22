Por amor a mi hijo: Deniz escapa de casa
Una serie de conflictos pondrá a Karsu y su familia en una situación inesperada en el próximo capítulo de Por amor a mi hijo. Mientras Reha insiste en recuperar su matrimonio, Karsu se mantiene firme en su decisión, dejando claro que no está dispuesta a darle otra oportunidad.
Por otro lado, la tensión entre Tilsim y Deniz aumentará tras una revelación que podría cambiarlo todo. A esto se sumará la inesperada fascinación del pequeño por Atilla, el misterioso vecino, que lo llevará a tomar una decisión que preocupará a su familia.
¿Qué descubrirá Deniz y qué consecuencias tendrá su inesperada decisión? No te pierdas HOY el capitulo de Por amor a mi hijo a las 5 PM , por Latina.