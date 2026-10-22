Corazón ajeno en su semana final: Asli queda al borde de la muerte tras la decisión del doctor Cahit

La vida de Asli correrá peligro en uno de los momentos más tensos de Corazón ajeno. En el próximo capítulo, el doctor Cahit intentará acabar con ella al lanzarla desde un barranco, desatando una desesperada carrera para evitar una tragedia.

Al enterarse de lo ocurrido, Aras, Hulya y Reyhan se dirigirán rápidamente al lugar con la esperanza de salvarla. Sin embargo, cada segundo será decisivo y el destino de Asli estará en juego.

¿Conseguirán llegar a tiempo para rescatarla? ¿Logrará Asli sobrevivir a este terrible ataque? Descubre qué sucederá HOY en la semana final de Corazón ajeno por Latina.