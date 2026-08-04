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ME CAIGO DE RISA

¡Angie Arizaga hizo estallar de risa al interpretar muy literalmente una indicación de Julio Díaz!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
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Julio Díaz guiaba a Angie Arizaga, quien debía adivinar que estaba tocando una guitarra. Para ayudarla, comenzó a darle indicaciones muy específicas sobre la posición de sus brazos y manos.

Sin embargo, uno de los momentos más graciosos llegó cuando Julio le pidió colocar el brazo a 90 grados. Angie entendió la instrucción de una manera muy literal y, en lugar de mover únicamente el brazo, giró prácticamente todo su cuerpo, desatando las carcajadas de sus compañeros.

El divertido malentendido hizo que el elenco no pudiera contener la risa mientras Julio intentaba corregirla para que continuara con la dinámica y lograra descubrir la respuesta correcta.

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