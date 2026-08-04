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ME CAIGO DE RISA

Renzo Schuller respondió en inglés y Eduardo Romay le contestó así: “¡No seas alucinado!”

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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Las ocurrencias volvieron a ser protagonistas en Me Caigo de Risa durante un divertido reto de mímica. En esta ocasión, Angie Arizaga debía representar a un vaquero para que Renzo Schuller descubriera la respuesta correcta.

Apenas vio la interpretación de Angie, Renzo respondió convencido: “¡Cowboy!”. Sin embargo, su respuesta en inglés provocó la inmediata reacción de Eduardo Romay, quien entre risas le dijo que no fuera “alucinado” y le recordó que debía decir la palabra en español.

Lejos de quedarse callado, Renzo intentó justificar su respuesta mientras buscaba recordar el término correcto, generando un divertido intercambio que hizo reír a todo el elenco.

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