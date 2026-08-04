¡Renzo Schuller contó inesperada anécdota que dejó a todos sorprendidos en Me Caigo de Risa!

Renzo Schuller protagonizó uno de los momentos más divertidos de Me Caigo de Risa al compartir una inesperada anécdota apenas hizo su ingreso al programa.

José Peláez aprovechó su llegada para preguntarle qué había ocurrido, momento en el que Renzo comenzó a relatar, con mucho humor, que había vivido un curioso inconveniente mientras se encontraba en el baño donde esperaba tener unos minutos de tranquilidad.

Fiel a su estilo, el conductor fue sumando detalles a la historia y hasta dejó entrever, entre bromas, que sospechaba que algún integrante del equipo amarillo podría haber estado relacionado con lo sucedido. La ocurrencia desató las risas del elenco, que no dejó pasar la oportunidad para seguirle el juego.

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