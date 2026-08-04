X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

¡Renzo Schuller contó inesperada anécdota que dejó a todos sorprendidos en Me Caigo de Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
Compartir

Renzo Schuller protagonizó uno de los momentos más divertidos de Me Caigo de Risa al compartir una inesperada anécdota apenas hizo su ingreso al programa.

José Peláez aprovechó su llegada para preguntarle qué había ocurrido, momento en el que Renzo comenzó a relatar, con mucho humor, que había vivido un curioso inconveniente mientras se encontraba en el baño donde esperaba tener unos minutos de tranquilidad.

Fiel a su estilo, el conductor fue sumando detalles a la historia y hasta dejó entrever, entre bromas, que sospechaba que algún integrante del equipo amarillo podría haber estado relacionado con lo sucedido. La ocurrencia desató las risas del elenco, que no dejó pasar la oportunidad para seguirle el juego.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

Siguiente artículo