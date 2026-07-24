Valentina Valiente capítulo 101: ¡Valentina encara a Alejandro por presentarse en mal estado a la reunión de San Jerónimo!

Después de notar que Alejandro llegó en malas condiciones a la reunión del proyecto de agua para San Jerónimo, Valentina decide hablar con él a solas y dejarle muy clara su postura.

Con evidente molestia, la joven le pide que esa sea la última vez que se presenta de esa manera a un encuentro tan importante. Para Valentina, el compromiso que asumieron con los vecinos está por encima de cualquier problema personal.

Aunque Alejandro reconoce su error e intenta disculparse, Valentina insiste en que no puede volver a ocurrir. Además, le recuerda que muchas familias confían en el proyecto y esperan que quienes lo lideran actúen con responsabilidad.

El llamado de atención deja en evidencia que, pese a la distancia que hoy existe entre ambos, Valentina sigue priorizando el bienestar de San Jerónimo y no está dispuesta a permitir que los problemas personales afecten el trabajo por la comunidad.