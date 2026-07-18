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ME CAIGO DE RISA

¡Armando Machuca cayó en la trampa de Stephanie Orúe tras un divertido “chisme” sobre Renzo Schuller!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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En esta ocasión, los integrantes de Me Caigo De Risa afrontaron una dinámica en la que debían transmitir un “chisme” de un compañero a otro sin pronunciar las palabras “sí” ni “no”, mientras el siguiente participante intentaba hacerlos caer con preguntas.

Todo comenzó cuando José Peláez propuso una situación ficticia: que Renzo Schuller había sido visto bailando sin parar en una fiesta, pese a que siempre bromea con sus molestias en la espalda. A partir de ahí, el rumor debía pasar de participante en participante.

Armando Machuca comenzó, este fue a compartir la historia con Stephanie Orúe, quien rápidamente empezó a hacerle preguntas para ponerlo contra las cuerdas. La estrategia funcionó desde el primer intento y Armando terminó diciendo la palabra prohibida casi de inmediato.

Al darse cuenta de que había perdido el reto, el actor reaccionó entre bromas y provocó las risas de sus compañeros, quienes no dejaron pasar la divertida equivocación.

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